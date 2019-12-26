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  4. Afyonkarahisarlı tatlıcıların "coğrafi işaret tescili" sevinci

Afyonkarahisarlı tatlıcıların "coğrafi işaret tescili" sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

Esnaf Mehmet Polat: - "Yeşil bomba ismini verdiğimiz Antep fıstıklı ekmek kadayıfını ilk yapan işletmeyiz. Ar-Ge'sini ve üretimini yaptığımız tatlımız, yeşil görünümüyle Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde büyük ilgi görmektedir. Hatta tadına bakan misafirlerimiz, hediye olarak giderken alıp götürüyorlar"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisarlı restoran ve tatlıcı esnafı, kentin yöresel şerbetli tatlısı "ekmek kadayıfı"na Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tarafından verilen coğrafi işaret tescili belgesini sevinçle karşıladı.

Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel ürünlerine aldığı coğrafi işaret tescil belgeleri her geçen gün artıyor.

Haşhaş, lokum, sucuk, pastırma, keşkek, vişne ve patatesli köy ekmeğinin ardından TÜRKPATENT tarafından son olarak kentin yöresel şerbetli tatlısı "ekmek kadayıfı" da coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.

Kentte, sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklısı yapılan "ekmek kadayıfı", manda kaymağı ile buluşunca damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Afyonkarahisar'daki restoran ve tatlıcı esnafı, şehirle markalaşmış damak tatları ekmek kadayıfının bugün aldığı coğrafi işaret tescili haberini sevinçle karşıladı.

Kentteki bir restoranın İşletme Müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yeni dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel lezzetlerinin kente gelen misafirler tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Ekmek kadayıfının kente özgü şerbetli bir tatlı çeşidi olduğunu dile getiren Polat, şunları belirtti:

"Sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklı çeşitleriyle yapılan ekmek kadayıfı, her yemeğin ardından sevilerek tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. Manda kaymağı ile tüketilmesi de tarifi imkansız bir lezzet ortaya çıkıyor. Özellikle 'Yeşil Bomba' ismini verdiğimiz Antep fıstıklı ekmek kadayıfını ilk yapan işletmeyiz. Ar-Ge'sini ve üretimini yaptığımız tatlımız, yeşil görünümüyle Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde büyük ilgi görmektedir. Hatta tadına bakan misafirlerimiz, hediye olarak giderken alıp götürüyorlar."

Polat, coğrafi işaret tescili alan ekmek kadayıfının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'a büyük avantaj sağladığını, kente gelen misafirlerin bu lezzeti tatmadan şehirden ayrılmamalarını tavsiye etti.

Tatlıcı esnafı Şükrü Pancar da ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın geleneksel bir tatlı çeşidi olduğunu belirterek, "Tatlımızın geçmişi, Osmanlı mutfağına dayanmaktadır. Kaymakla beraber tüketildiğinde ağızda güzel bir damak tadı bırakıyor. Geleneksel tatlımızın coğrafi işaret tescili alması bizleri sevindirdi ve güzel bir haber oldu." dedi.

- Tatlıcıları mutlu etti

Tatlıcı esnafı Enver Öney de coğrafi işaret tescili alan yöresel lezzetleri ekmek kadayıfı için girişimde bulunan Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Coğrafi işaretin ekmek kadayıfının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Öney, "Bu güzel haber, Afyonkarahisarlı tatlıcıları çok mutlu etti. Biz de şehrimize verilen coğrafi işaret tescilini sürekli en güzel ekmek kadayıflarını yapmak ve misafirlerimize sunmak için elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğiz ve koruyacağız." diye konuştu.

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Afyonkarahisar Coğrafi İşaret tescili EKMEK KADAYIFI tatlıcı

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