HABER

Afyonlu baba 8 yıldır çocuğunu göremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 8 yıl önce eşinden boşanan ve çocuğunun velayeti annesine verilen bir baba, kendisine hafta sonu ve bayram günlerinde mahkeme tarafından görüşme hakkı tanınmasına rağmen 8 yıldır çocuğunu göremediğini öne sürdü.Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Davut Cirit, 8 yıl önce anlaşamadığı eşinden boşandı.

Afyonkarahisar’da 8 yıl önce eşinden boşanan ve çocuğunun velayeti annesine verilen bir baba, kendisine hafta sonu ve bayram günlerinde mahkeme tarafından görüşme hakkı tanınmasına rağmen 8 yıldır çocuğunu göremediğini öne sürdü.
Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Davut Cirit, 8 yıl önce anlaşamadığı eşinden boşandı. Boşanmanın ardından mahkeme tarafından çocuğun velayeti Çanakkale’de ikamet eden annesine verildi. Mahkeme ayrıca babanın da ayın ilk haftası ile 3. haftasında Cumartesi ve Pazar günleri ve bayram günlerinde çocuğun babası tarafından görülmesine karar verdi. Ancak iddiaya göre 8 yıldır icra yoluyla çocuğunu görmeye giden baba Davut Cirit, bir türlü evde olmadığı gerekçesiyle kızını göremedi.
8 yıldır mağdur olduğunu ileri süren Davut Cirit, yıllardır çocuğunu göremediğini söyledi. Cirit, “8 senedir annesi tarafından kaçırılıyor ve alıkonuluyor. Bu neticeden dolayı icraya başvurumu yaptım. İcra eşliğinde çocuğumu alabilmem için icra evraklarımla birlikte mahkeme kararı vardır. Hiçbir şekilde çocuğumu görmeme engel teşkil eden bir durum yoktur. Bu kapsamda icraya başvurdum çocuğumu görmek istediğimde defalarca annesi tarafından kaçırıldı, alıkonuldu. 8 senedir mağdurum. Yetkililerimizden, devletimizden bu konuyla alakalı yardım talep ediyorum. İcra yoluyla defalarca gittim, icrayla kapısını çalmama rağmen ve icra tutanağı şahısların adresine gitmesine rağmen annesi bizzat tebligatı eline almasına rağmen çocuğu teslim etmesi için mahkeme kararlarına da uymayarak burada suç işlemiş bir vaziyetteler ve çocuğumu tarafıma teslim etmediler. Hala mağdurum, kız çocuğumu bu şekilde çeşitli bahanelerle benden kaçırıyor ve alı koyuyorlar” diye konuştu.

“8 senenin hasreti var”
8 yıldır çocuğunun hasretini çektiğini belirten Cirit, “Çocuğumu çok özlüyorum, 8 senedir göremiyorum, 8 senenin hasreti var. 8 senenin sonunda artık bir görüş günü istiyorum. Mahkeme kararlarına uyulmadı. Görüş günlerim var. Cumartesi ve pazar, bayram günlerinde falan. Çocuğumda bizi seviyor. Ama ne yazık ki çocuğumdan bizi koparmaya çalışıyorlar. Annesi tarafından velayeti kötüye kullanılmakta” dedi.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Solo Türk uçaklarından prova uçuşuSolo Türk uçaklarından prova uçuşu
Artvin Camili’den bulut denizinde eşsiz gün batımı manzarasıArtvin Camili’den bulut denizinde eşsiz gün batımı manzarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Feci şekilde can verdi

Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Paramparça edilmişti! Bu kez çöp konteynerinde başı bulundu

Son dakika! 57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.