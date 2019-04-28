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Ağ örmeyi öğrenip meslek sahibi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde açılan kursa katılan 17 kadın, ağ yapımı ve balıkçılık eğitimi alarak ev ekonomisine katkı sağladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde açılan kurs sayesinde ağ yapımı ve balıkçılık eğitimi alan 17 kadın ev ekonomisine katkı sağlama fırsatı yakaladı.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile İŞKUR Erdemli Hizmet Merkezi Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Uzatma Ağı Donamı ve Avcılığı" adlı kursa, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye de "Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi" kapsamında destek verdi.

Kursu başarıyla tamamlayarak ağ örmeyi öğrenen, balıkçılık alanında bilgi sahibi olan kadınlara sertifikaları Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törenle verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Çelebi, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kadın elinin değdiği her noktanın bereketlendiğini dile getirdi.

Mersin'in 320 kilometrelik sahile sahip bir kent olduğunu vurgulayan Çelebi, "Mersin, Akdeniz Bölgesi'nde balıkçılık sektöründe önemli bir yere sahip. Kadınların da bu kursa katılarak balıkçılara destek olması çok önemli. Kadınlarımız balık ağı örecek ve aile bütçelerine katkı sağlayacak, balıkçılarımız da balık tutarak ülke ekonomisine katkı sunacak." dedi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız da küçük ölçekli balıkçıların ağ ihtiyaçlarını ilçe dışından karşılamak zorunda olduğunu belirterek, bu soruna, kadınlara ekonomik katkı sağlayacak şekilde çözüm ürettiklerini söyledi.

Kursun yeni kursiyerlerle devam edeceğini aktaran Yıldız, "Kadınlarımız ağ malzemesini getiren balıkçılara 100 lira karşılığında ağ örüp verecek. Şimdi hem balıkçılarımız hem de kursa katılan kadınlarımız mutlu. Kadınlarımız ördükleri balık ağıyla artık balıkçılıkta ben de varım diyor." ifadesini kullandı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ise kadınların böyle bir fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Balıkçılarımız ağ ördürmek için artık ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak, kadınlarımız da evlerinde hem ağ örecek hem kazanç sağlayacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Gamze Taş, balıkçılık yapan eşine destek vermek için kursa katıldığını anlatarak, "Şimdi ağı ben öreceğim, eşim balık tutacak. Balık ağı örme işini örgü işi yapan herkes rahatlıkla yapabilir." dedi.

Eşi Volkan Taş da eşinin katkı sağlamasıyla işlerinde artık daha rahat olacağını söyledi.

Kursiyer Rabia Gamze ise el becerisine güvendiği için kursa katıldığı ifade ederek öğrendiği meslek sayesinde koluna "altın bilezik" taktığını ve ev ekonomisine katkı sağlayacağı için mutlu olduğunu kaydetti.

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Erdemli Mersin

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