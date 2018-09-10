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Ağa takılan caretta caretta kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’nda balıkçıların ağına takılan caretta caretta, sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Ağa takılan caretta caretta kurtarıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda balıkçıların ağına takılan caretta caretta, sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında dün sabah bir caretta caretta, balıkçıların uzatma ağına takıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na bildirdi. Görevlendirilen sahil güvenlik ekibi, caretta carettayı ağları keserek kurtardı. Yapılan kontrolde yarası olmadığı belirlenen caretta caretta, doğal ortamına salındı.

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Ağa takılan caretta caretta kurtarıldıAğa takılan caretta caretta kurtarıldıAğa takılan caretta caretta kurtarıldıAğa takılan caretta caretta kurtarıldı

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