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  4. Ağabey dehşeti! Ensesinden bıçaklanarak öldürüldü

Ağabey dehşeti! Ensesinden bıçaklanarak öldürüldü

25.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde ağabeyi tarafından bıçaklanan 27 yaşındaki Mahsun A. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ağabey ise polis ekipleri tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

Ağabey dehşeti! Ensesinden bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile kardeşi Mahsun A.(27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.A., kardeşi Mahsun A.’yı ensesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen Mahsun A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahsun A., ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsun A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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METRUK BİNADA YAKALANDI

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçarak uzaklaşan M.A.'nın, metruk bir binada saklandığını belirledi. Saklandığı yerde ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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