Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

19 yaşındaki Burcu Çerşil Esro Erol'un sunduğu programa çıkıp, yıllarca babası bildiği adamla kan bağı olmadığını öğrendiğini dahası öz babasının dayısı olduğunu sürmüştü.

1 / 11 Genç kız, dayısının aslında öz babası olduğunu ve annesine ve teyzesine genç kızlarken tecavüz ettiğini bunun sonununca kendisinin doğduğunu söyledi.

2 / 11 ANNE VE AĞABEY KONUŞTU Herkesi şaşkına çeviren olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol tecavüz ithamında bulunan anne Ayşe Çerşil ile ağabeyi Süleyman Negizcan'ı konuşturdu. İşte Ayşe Çerçil'in anlattıkları;

3 / 11 18 yaşındayken baba baskısından bunalıp kız kardeşim Havva ile ağabeyimin yanına gittik. Burcu'nun babası Süleyman Negizcan... O benim abim... Babamın ilk eşinden olan abim oluyor. Burcu 8 aylık doğdu stresten dolayı. Kızıma gerçeği söyleyemedim utandım. Ağabeyim bize ilaç verip uyutmuş, biz bu olay yaşandığında nasıl uyuyorsak o şekil kalkıyorduk. Bir şeyden (tecavüzden) haberimiz olmuyordu. Abim bana ve kız kardeşime tecavüz ediyor ama bizim haberimiz olmuyordu.

4 / 11 'TECAVÜZÜ RUHUMUZ BİLE DUYMADI' Annemiz ve babamız bizi hiç bilgilendirmedi. Babamız aşırı disiplinli ve sıkı bir baba olduğunu için abimize sığındık. Abimize sığındıktan sonra orda bir kaç olay yaşadık. Ama dediğim gibi tecavüzü ruhumuz bile duymadı. Abim kötü davranmaya başlayınca ben evden ayrıldım. İkimize de aynı taktiği uygulamış.

5 / 11 Kayseri'ye eve dönünce annem beni sağlık ocağına götürdü. Sağlık ocağında test yaptırılınca çok geç kalınmış olduğunu öğrendik. Kız kardeşim de aynı süreçte hamile kalıyor. Aramızda 15 gün var. Ama birbirimizden haberimiz yoktu.

6 / 11 'KIZ KARDEŞİM ŞİKAYETÇİ OLDU' Kız kardeşim gidip şikayetçi oldu. Polisler bir kişi olduğu ikinciye gerek yok diyerek beni dahil etmediler. Ancak hiçbir tebligat yapılmadı. Abim o zaman imam nikahıyla evliydi. Bir küçük oğlu vardı. Abim madde bağımlısı ve hırsızdı. Sabıkası vardı ve 10 yıl hapis yatmıştı.

7 / 11 Ayşe Çerşil'in anlattıklarının ardından tecavüz ettiği iddia edilen ağabey Süleyman Negizcan canlı yayına bağlanıp şunları anlattı:

8 / 11 Benim öyle bir kızkardeşim yok. Yalan söylüyorlar. Kendileri Kayseri'den kaçıp benim yanıma geldiler. İkisi de babamdan habersiz geldiler. Bunlar benim yanımda 'abi babam bize çok baskı uyguluyor' dediler. Ben de burda biraz kalın dedim. Okuldan kaçıp gelmişlerdi. Okulda ne yaptılarsa ben bilmiyorum.

9 / 11 Benim hakkımda dava açıldı. Ben o davada beraat ettim. Ben DNA testi yaptırmaya hazırım. Bu çocukların babası ben değilim. Ben o zamanlar evliydim ve 3 çocuğum vardı. Benim yanımda 3 - 4 ay kaldılar. Eşimde vardı yanımızda. Sonra çekip Kayseri'ye gittiler.

10 / 11 3 çocuğum var. Oğuz da benim oğlum. Soyadının Çerşil olmasının sebebi babamın büyütmesi. Üzerine kaydettirdi. Oğuz'u ben babama götürdüğümde evli barklı değildim yalnızdım. O yüzden onu babama bıraktım.