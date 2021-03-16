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Ağabey kardeş arasındaki ağaç kavgasında kan aktı

16.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Antalya’da mülkiyeti hazineye ait 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak kaçan şahıs evinde yakalandı.Olay, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler Sokak Kayabaşı mevkiinde meydana geldi.

Antalya’da mülkiyeti hazineye ait 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak kaçan şahıs evinde yakalandı.
Olay, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler Sokak Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mülkiyeti hazineye ait 15 dönüm dolayındaki 2B arazisine 5 kardeş tarafından zeytin ağaçları dikildi. Kardeşlerden Hüseyin ve Mustafa B. arasında sık sık birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri için tartışma yaşanmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Hüseyin B. kamyonetiyle zeytinlere ve arılarına bakmak amacıyla Kayabaşı mevkiine gelirken, kardeşi Mustafa da zeytinlerine bakmak için araziye geldi. İki kardeş arasında birbirlerinin ağaçlarını kesmeleri nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Arabasındaki tüfeği alan Mustafa B. (62), ağabeyi Hüseyin B’ye (64) ateş etti. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa B. olayda kullandığı silahla birlikte otomobiline binerek kaçtı. Mustafa ve Hüseyin B.’nin tartışmalarına şahit olan yengeleri Zeynep B., silah sesini duyarak geldiğinde Hüseyin B.’nin yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Mustafa ve Hüseyin B.’nin olay yerine gelen kardeşleri Ahmet B.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Hüseyin B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı dedektifler ve Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda Mustafa B., Sanayi Mahallesi’ndeki evinde olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalandı.
Hüseyin B.’nin ölüm haberini alarak olay yerine giden eşi ve kızı yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Hüseyin B.’nin cenazesi, jandarma olay yeri inceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Hüseyin ve Mustafa B.’nin tartışmalarına şahit olan yengeleri Zeynep B., iki kardeşin arazi ve zeytin yüzünden daha önce de tartıştıklarını belirterek, “Zeytinlerle uğraşırken birden aralarında tartışma çıktı. Hüseyin elindeki nacakla zeytin ağaçlarını keserek bir tek ağaç bile bırakmayacağını, hepsini keseceğini söyledi. Sonra önüne Mustafa’yı katıp kovaladı. Ben o sırada evde ocakta yemeğim olduğu için eve gittim. Tam evin kapısından girdiğim sırada silah sesi duydum. Diğer taraftaki eşime de seslenip yanlarına koştum. Ben vardığımda Hüseyin yerde yatıyordu. Ağzından kan geliyordu. Benden biraz sonra eşim de geldi. Hemen 112’yi arayıp haber verdik. Bu sırada Mustafa aracıyla uzaklaştı” dedi.

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