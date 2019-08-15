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Ağabey-kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Samsun’da, denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren ağabeyini kurtarmak isteyen kız kardeş de boğulmaktan son anda kurtarıldı.Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi.

Ağabey-kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Samsun’da, denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren ağabeyini kurtarmak isteyen kız kardeş de boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu K.S. (18), kardeşi M.S. (14) ile birlikte serinlemek için denize gitti. Bir süre sonra denize giren K.S. dalgaların fazla olması sebebiyle suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden K.S.’nin kardeşi M.S. ise ağabeyini kurtarmak için denize girdi. Ancak M.S. de bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Ağabeyini kurtarmak isterken boğuluyordu
Ağabey ve kardeşin su içerisinde çırpınmasını fark eden denizdeki vatandaşlar iki kardeşi de sudan çıkardı. Daha sonra ağabey ve kardeş olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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