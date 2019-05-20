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Ağabey kardeş uyuşturucudan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2’si ağabey kardeş olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2’si ağabey kardeş olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ağabey kardeş olan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, üzerlerinde yaklaşık 60 gram uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 şüpheliden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.K. ve Y.K. isimli iki kardeş ise sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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