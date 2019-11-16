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Ağabey katili kardeşe 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘namus meselesi’ iddiasıyla ağabeyini tabancayla vurarak öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz yıl 25 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘namus meselesi’ iddiasıyla ağabeyini tabancayla vurarak öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl 25 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Yusov. (39), kendinden 5 yaş büyük ağabeyi Zeydin Yusov’u bir kahvede oyun oynadığını sırada dışarıya çağırdı. Daha sonra kardeş Yılmaz Yusov elindeki kurusıkıdan bozma tabancayla dışarıya çıkan ağabeyinin üzerine doğru ateş açtı. Omzuna tek kurşun isabet eden Zeydin Yusov kanlar içinde yere yığılırken kardeşi ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Zeydin Yusov’u’yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeydin Yusov. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıklarını çalışmalarda cinayet şüphelisini olay yerinin yakınlarında yakaladı. Kardeşini namus meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Yılmaz Yusov polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu yargılanan sanık Yılmaz Yusov Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hakim karşına çıktı. Duruşmada yakınları ve avukatları da hazır bulundu.
Yılmaz Yusov savunmasında, “Daha önceki verdiğim ifadeler geçerlidir. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim. Takdir mahkemenindir” dedi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti öldürme suçu sabit olduğundan dolayı Yılmaz Yusov’un 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmanın ardından Yılmaz Yusov, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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