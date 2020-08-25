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  4. Ağabey vahşeti! İlk önce boğazını kesti sonra kalbinden bıçakladı

Ağabey vahşeti! İlk önce boğazını kesti sonra kalbinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Ceylanpınar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Salih M., para vermeyen 17 yaşındaki kız kardeşi Nurbari M.'yi boğazını kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Ağabey vahşeti! İlk önce boğazını kesti sonra kalbinden bıçakladı

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi. Kızkardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti. Ardından da kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Ağabey, kaçtı.

KIZLARINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA


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