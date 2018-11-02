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Ağabeyden bayıltacak vuruş

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kardeşinin başındaki elmaya vurmak isteyen ağabey, küçük çocuğu az kalsın bayıltıyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kardeşinin başındaki elmaya yanlış açıdan vuran ağabey, küçük çocuğu az kalsın bayıltıyordu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk elma

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