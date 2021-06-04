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Ağabeyi darbedilen bekçi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

04.06.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, istirahatli olduğu öğrenilen bekçi A.Y. (27), iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Y.Y.'yi darbettiği ileri sürülen Şehmus Devrin'i (30) tabanca ile vurdu. Boynuna ve bacağına kurşun isabet eden Devrin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan bekçi ile ağabeyi ise kısa sürede yakalandı.

Ağabeyi darbedilen bekçi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

Olay, saat 19.40 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle diğer otomobil sürücüsü Y.Y. ile tartıştı. İddiaya göre Devrin, otomobili ile Y.Y.'nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada, ağabeyinin darp ediliğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Bu sırada Devrin'in vurulduğunu duyan yakınları da hastaneye akın etti. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Şehmus Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS, BEKÇİ VE AĞABEYİNİ YAKALADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı. İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.'nin otomobilinde incelemelerde bulundu. Bu sırada Devrin'in yakınlarının Y.Y.'nin otomobiline zarar verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bekçi A.Y.'nin istirahatli olduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi İzmir silahlı saldırı
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