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Ağabeyi kazada ölünce kendisini çocukların trafik eğitimine adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 17 yıl önce ağabeyini trafik kazasında kaybeden Muhammed Ali Cerrahoğlu, çocuklara trafik bilincini oluşturmak için 2 yıl önce harekete geçti.

Ağabeyi kazada ölünce kendisini çocukların trafik eğitimine adadı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 17 yıl önce ağabeyini trafik kazasında kaybeden Muhammed Ali Cerrahoğlu, çocuklara trafik bilincini oluşturmak için 2 yıl önce harekete geçti. Cerrahoğlu, çizgi film benzeri olan oyunları da içeren bir sunum hazırlayıp okulları tek tek gezerek anasınıfı öğrencilerine trafik kurallarını anlattı.
Samsun'da yaşayan ve bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Muhammed Ali Cerrahoğlu'nun ağabeyi Süleyman Akif Cerrahoğlu, 2002 yılında çalışmak için gittiği Japonya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olaydan etkilenen Cerrahoğlu, trafik üzerine eğitimler alıp kurs programlarına katılıp eğitimci sertifikası aldı. Cerrahoğlu, 2 yıl önce çalıştığı hastaneye bir okul servis aracının kaza yapması sonucu yaralı anaokulu öğrencilerinin gelmesi üzerine çok etkilendi. Bir proje hazırlayıp anasınıfı öğrencilerine trafik kurallarına anlatıp trafik bilinci oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine Minik Kalpler Trafik Projesi hazırladı. Çocuklara daha kolay şekilde trafik kurallarını öğretmek için 2 ay süresince çizgi filmler izleyip çizgi film benzeri olan ve içinde oyunların da yer aldığı bir sunum hazırladı. Gönüllü trafik eğitmeni olan Cerrahoğlu ardından Samsun'daki okullara tek tek giderek anasınıflarındaki çocuklara trafik kurallarını anlattı. 2 yıl sonunda yaklaşık 100 okula ulaşan Cerrahoğlu, "Çocuklara nasıl daha kolay bir şekilde trafik eğitimi veririm diye 2 ay çalışma yaptım. Ardından onların yaş düzeyinde anlayabilecekleri bir sunum hazırladım. Çeşitli oyunlarla birlikte çocuklara trafik eğitim veriyorum. Ben ağabeyi bir kazada kaybetmenin üzüntüsünü yıllardır yaşıyorum. İstiyorum ki çocuklarımız trafik bilinci ile büyüsünler yetişsinler. Bu amaçla da tamamen gönüllülük esasına göre okulları tek tek dolaşıyorum ve trafik kurallarını anlatıyorum" dedi.

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Ağabeyi kazada ölünce kendisini çocukların trafik eğitimine adadıAğabeyi kazada ölünce kendisini çocukların trafik eğitimine adadıAğabeyi kazada ölünce kendisini çocukların trafik eğitimine adadıAğabeyi kazada ölünce kendisini çocukların trafik eğitimine adadı

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