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Ağabeyi tarafından namaz kılarken öldürülen kişi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 19:22 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde camide ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürülen kişi, aynı camide kılınan namazın ardından toprağa verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde camide namaz kılarken ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürülen kişi defnedildi.

Kulak Mahallesi'ndeki camide ağabeyi Ali Dinç tarafından silahla vurularak öldürülen Hasan Dinç'in (70) cenazesi, ailesi tarafından Fatsa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için evine götürüldü.

Dinç'in cenazesi daha sonra öldürüldüğü Kulak Mahallesi'ndeki camiye getirilerek kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bu arada cenaze namazına zanlının oğullarının da katılarak taziyelerini ilettikleri görüldü.

Gözaltına alınan zanlı Ali Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ali Dinç (75), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hasan Dinç'e camide namaz kılarken silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan Hasan Dinç (70), kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Ali Dinç ise jandarma ekiplerince aynı mahalledeki fındık bahçesinde yakalanmıştı.

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