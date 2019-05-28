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Ağabeyi ve 5 yeğeninin cinayet sanığı: Keşke ben ölseydim

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

ERZURUM'da mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi ile 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yılmaz ile 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Ağabeyi ve 5 yeğeninin cinayet sanığı: Keşke ben ölseydim

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi ile 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yılmaz ile 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi. Pişman olduğunu söyleyen İlhami Yılmaz (58), "Aile dramımızın böyle olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim" dedi. Bu sırada mahkeme salonundaki ölen 6 kişinin yakınları hep birlikte "Keşke" diye bağırdı.
Olay, geçen yıl 9 Mart günü saat 13.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce mal paylaşımı yapan Mehmet Yılmaz (66) ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında anlaşmazlık çıktı. Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz (34) ve İbrahim Yılmaz (30), amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine gitti. Yılmaz kardeşler amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz, istedikleri birçok mal varlığını daha önce kendilerine verdiği gerekçesiyle yeğenlerinin taleplerini reddetti. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yılmaz ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz, İbrahim Yılmaz, Bahattin Yılmaz (27) ile damadı Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz (18) ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan İlhami Yılmaz (58) ile oğulları Emrah (27) ve Fatih Yılmaz (25), yakalanıp gözaltına alındı. İlhami Yılmaz ve oğulları sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
İlhami Yılmaz ve oğulları hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 6'şar kez müebbet ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların cinayeti haksız tahrik altında işlediklerini belirtilerek, verilecek cezada indirim yapılması istendi.
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye tutuklu İlhami Yılmaz ve oğulları Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Pişman olduğunu söyleyen Fatih Yılmaz, yaşanan cinayetin çok utanç verici olduğunu belirtti. Ailesinin mağdur olduğunu kaydeden Fatih Yılmaz, "Ölen baba yarım, diğerleri abim gibi. İsteyerek yaptıysam Allah benim buradan çıkmamı nasip etmesin" deyince, mahkeme salonundaki ölen 6 kişinin yakınları hep birlikte "Amin" dedi.
Cezaevinde geceleri uyamadığını bildiren İlhami Yılmaz ise yeğenlerinin kendisine saldırdığını, daha önce birinin kendisini bıçakladığını ifade etti. Olay günü de tehdit edildiğini ileri süren Yılmaz, "Aile dramımızın böyle olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim. Geceleri uyuyamıyorum. 'Bunları ben mi yaptım?' diyorum. Bana öyle hakaretler ediyorlardı ki; çocuklarım görmesin diye, otomobilin içini ağlama duvarı yapmıştım. Çok pişmanım tahliyemi istiyorum" diye konuştu. İlhami Yılmaz'ın sözlerine tepki gösteren mağdur tarafın yakınları "Ben ölseydim" sözüne hep birlikte "Keşke" diye bağırdı.
Mahkeme, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Ağabeyi ve 5 yeğeninin cinayet sanığı: Keşke ben ölseydimAğabeyi ve 5 yeğeninin cinayet sanığı: Keşke ben ölseydimAğabeyi ve 5 yeğeninin cinayet sanığı: Keşke ben ölseydimAğabeyi ve 5 yeğeninin cinayet sanığı: Keşke ben ölseydim

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