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Ağabeyi ve arkadaşlarıyla ava giden 10 yaşındaki Burak, elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla öldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 04:44 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine; 'Arkadaşlarıyla ava giden çocuk, tüfekle öldürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle düzelterek tekrar geçiyoruz.

Ağabeyi ve arkadaşlarıyla ava giden 10 yaşındaki Burak, elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla öldü (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine; 'Arkadaşlarıyla ava giden çocuk, tüfekle öldürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle düzelterek tekrar geçiyoruz.

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YENİDEN

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, ağabeyi ve iki arkadaşıyla birlikte ava giden Burak Kulle (10), iddiaya göre elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini başından vurdu. Hayatını kaybeden Kulle'nin cansız bedenini köylüler buldu.
Olay, ilçenin Pınarcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre Burak Kulle, ağabeyi İ.K. (13), arkadaşları Y.T. (15), S.Y. (15) ile birlikte avlanmak ve hayvanlara yem toplamak için traktöre binerek araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kulle'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kulle'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. jandarma karakoluna götürülürken, Kulle'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, traktörle gittikleri sırada, Kulle'nin elinde olan ve Y.T.'ye ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ağabeyi ve arkadaşlarıyla ava giden 10 yaşındaki Burak, elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla öldü (2) - Yeniden

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