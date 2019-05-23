Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - KAYSERİ'de yaşayan Erhan Deniz’e (43), 2 ay önce gut hastalığına bağlı olarak böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Bu durum Deniz ailesini üzerken, devreye kardeş Hacı Deniz (41) girdi ve ağabeyine böbreğini bağışladı. Hacı Deniz, “Ağabeyime bir değil iki böbreğim feda olsun" dedi.

İnşaatlarda çalışan Erhan Deniz, kendisine böbrek yetmezliği koyulduktan sonra işini kaybetme korkusu yaşadığını ve ailesine bakamayacağı düşündüğünü belirterek “Kayseri'de nakil olmam gerektiği söylendi. 'Nakil olduktan sonra eski haline gelirsin' dediklerinde de sevindim, şükrettim" dedi.

'TÜM AİLEM BÖBREK VERMEK İSTEDİ'

Tüm ailesinin kendisine böbrek vermek istediğini sözlerine ekleyen 3 çocuk babası Erhan Deniz, “Annem, yengem, amcam ve kardeşim böbrek bağışında bulunacaklarını söyledi. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. Kardeşi Hacı Deniz'in böbreğiyle yeniden yaşama dönen Erhan Deniz, “Bunlar yaşamın rengi, ne diyeyim. Çok mutluyuz. Kardeşim de çok mutlu beni yaşattığı için. Kardeşim çok üzülüyordu. Nakil olunca hepimiz yeniden hayata tutunduk" dedi.

'GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Erhan Deniz'in amcası Cumali Deniz (60), yeğeninin hasta olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirtti ve “Hepimiz toplanıp Antalya'ya geldik. Yeğenim tekrar yaşama döndü. Mutluyuz. Gözlerindeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Eşi böbrek bağışında bulunan yenge Hatice Yılmaz ise “Erhan'ı iyi görünce ben de çok mutlu oluyorum" dedi.

'AĞABEYİME İKİ BÖBREĞİM FEDA OLSUN'

Nakil ameliyatının ardından Kayseri'ye dönen, ağabeyini telefonla her gün görüntülü arayarak konuşan Hacı Deniz ise “Çok şükür bugünümüze. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Ağabeyimin hasta olduğunu öğrendiğimde ilk olarak böbrek vermeyi düşündüm. Ağabeyime bir değil, iki böbreğim feda olsun" diye konuştu.

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