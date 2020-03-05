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  4. Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Samsun’da nisan ayında askere gideceği öğrenilen 19 yaşındaki genç ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurarak intihar etti.

Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

Olay, Vezirköprü ilçesinin Hıdırlı Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berber olduğu öğrenilen 19 yaşındaki A.G ağabeyine "Bacıma iyi bak" diye mesaj atarak evlerinde tüfekle kendini vurdu. Ağır yaralanarak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.G, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulansla Samsun’daki hastaneye götürülürken yolda durumu daha da ağırlaşan A.G, Kavak Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.G. gece yarısı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Samsun bacıma iyi bak

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