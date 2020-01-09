HABER
  4. Ağabeyine 'intihar' mesajı atan Fatma, kendini astı

Ağabeyine 'intihar' mesajı atan Fatma, kendini astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Fatma Rumeysa Ş.

Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Fatma Rumeysa Ş. (18), ağabeyine mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Fatma Rumeysa Ş., evde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Şişe içinde kimyasal madde bulunması üzerine de inceleme başlatıldı.
Olay, Erenler Merkez Mahallesi 1103 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Babası yaşamını yitirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Fatma Rumeysa Ş., bu sabah ağabeyine intihar edeceği yönünde mesaj attı. Ağabeyi durumu polise haber verdikten sonra iş yerinden izin alıp, eve gitti. İçeri giren ağabeyi, Fatma Rumeysa Ş.'yi iple tavana asılı buldu. Sinir krizi geçiren ağabeyin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fatma Rumeysa Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise evde yaptığı incelemede, şişenin içinde kimyasal madde tespit edince AFAD ekiplerini çağırdı. AFAD görevlileri, kimyasal maddeden, incelemek için numune aldı. Fatma Rumeysa Ş.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan Fatma Rumeysa Ş.'nin ağabeyinin, eve telaşla gelirken, kaldırıma çarptığı otomobili alev aldı. Çevredekiler ve polis ekipleri, müdahale ederek, alevleri büyümeden söndürdü.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
2 bin metrede mahsur kalan görevliler, 16 saatte kurtarılabildi2 bin metrede mahsur kalan görevliler, 16 saatte kurtarılabildi
AYM'den Hira bebek için sevindirici kararAYM'den Hira bebek için sevindirici karar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

Ankara'da yakalanmıştı! Hedefinde polisler varmış

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Müge Anlı gündeme taşıdı, milletvekilleri harekete geçti

Son dakika: Koza İpek Holding davasında cezalar belli oldu

Akın İpek'in annesiyle ilgili karar verildi

Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

Müşteri gibi geldi! O anlar kamerada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.