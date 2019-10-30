HABER

Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 23:58 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartmanda büyük hasar oluştu.

İddiaya göre, Ovaakça Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Hasan A, aynı apartmanda oturan ağabeyi Suat A. ile tartıştı.

Evindeki eşyaları sokağa fırlatan Hasan A, daha sonra oturduğu apartman dairesini ateşe verdi.

Kısa sürede alevlerin tüm binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 katlı apartman kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada apartmanın alevlere teslim oluşundan etkilenerek fenalaşan bir mahalle sakinine sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hasan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştüBakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Gülse Birsel, Hürriyet'ten istifa etti

Gülse Birsel, Hürriyet'ten istifa etti

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.