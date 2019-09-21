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Ağabeyini arayıp kendini iyi hissetmediğini söyledi, cesedi yol kenarında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Murat Ertem (53) isimli turizm çalışanı, Gündoğdu turizm bölgesi turizm caddesi üzerinde yol kenarında ölü vaziyette bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Murat Ertem (53) isimli turizm çalışanı, Gündoğdu turizm bölgesi turizm caddesi üzerinde yol kenarında ölü vaziyette bulundu. Kardeşinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten Muhammet Erten, 1 saat önce kendisini arayıp kalbinin sıkıştığını söylediğini, geldiğinde ise kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığını ifade etti.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren 112 acil sağlık ekibi, Gündoğdu turizm bölgesi turizm caddesine geldiğinde yol kenarında bir şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra incelemelerde bulundu.
Yaşamını yitiren şahsın 53 yaşındaki Murat Ertem olduğunu belirleyen ekipler, Ertem’in turizm sektöründe saunada çalıştığını ve yaklaşık 10 yıldır ölü halde bulunduğu yere 50 metre mesafedeki Sadıkkent sitesinde ikamet ettiğini aracının da sitenin önünde olduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemeleri sırasında olay yerine gelen Murat Ertem’in kardeşi Muhammet Ertem, kardeşinin kalp rahatsızlığının olduğunu belirterek “Yaklaşık 1 saat önce beni telefonla arayarak kalbinin sıkıştığını, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Ben de aracından inmesini ve bir taksiye binerek hastaneye gitmesini söyledim. Kendim de vakit geçirmeden Antalya’dan Manavgat’a geldim. Kardeşimin cansız bedeniyle karşılaştım. Benimle konuştuktan sonra kendi aracını sitenin kapısına bırakıp taksiye giderken yığılıp kalmış” şeklinde konuştu.
Murat Ertem’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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