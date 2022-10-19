HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağabeyini bu rahatsızlıktan kaybettiği için kontrole gitti, doktor da şaşkına döndü: Saatli bombaymışım

Ağabeyini bu rahatsızlıktan kaybettiği için kontrole gitti, doktor da şaşkına döndü: Saatli bombaymışım

19.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Yurtaslan Seferoğlu 'aort anevrizması yırtığı'ndan ağabeyini kaybetmesi üzerine hiçbir şikayeti yokken doktora gitti. Yapılan tetkikler doktorları bile şaşkına çevirirken, Seferoğlu'nun karın bölgesindeki aort damarında ceviz büyüklüğündeki baloncuk hiçbir belirti vermeden yırtılmış, oluşan yırtık etraftaki dokuların baskısıyla kanamaya neden olmadan, kendi kendine iyileşmişti. Yüzde 70 ölüm riskine rağmen ameliyat edilen adam, "Saatli bomba gibi dolaşıyormuşum'' dedi.

Ağabeyini bu rahatsızlıktan kaybettiği için kontrole gitti, doktor da şaşkına döndü: Saatli bombaymışım

İstanbul'da yaşayan cila ustası Yurtaslan Seferoğlu (49) birkaç ay önce Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki ağabeyi Dağıstan Seferoğlu'nu 'aort anevrizması yırtılması' sonucu ani şekilde kaybetti. Babasını da 7 ay önce başka bir damar hastalığından yitiren Seferoğlu, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen, eşinin de ısrarları sonucu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole gitti. Seferoğlu'na yapılan görüntüleme tetkikleri doktorları bile şaşırttı. Seferoğlu'nun karın bölgesindeki aort damarında ceviz büyüklüğünde bir baloncuk vardı. Hiçbir belirti vermeden yırtılmış, oluşan yırtık etraftaki dokuların baskısıyla kanamaya neden olmadan, kendi kendine iyileşmişti. Ancak hala saatli bomba gibi karnında bir anevrizma ile yaşadığı için acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu.

Screenshot_12

Seferoğlu, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibi tarafından yaklaşık 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastalığıyla ilgili ise genetik açıdan araştırma başlatıldı. Doç. Dr. Sarıkaya, "Aort anevrizması genç yaşlarda genellikle genetik nedenlere bağlı olarak görülür. O nedenle hastamızın çocuklarına da kalp damar kontrolleri yapılması gerekebilir" dedi.

"SEBEP GENETİKSE TÜM AİLE KONTROLDEN GEÇMELİ"

Hastanın saatli bomba gibi dolaştığını ifade eden Doç. Dr. Sarıkaya, şu bilgileri verdi: "Hastamız bize şans eseri geldi. Bize gelmeden 2 ay önce, Almanya'da ağabeyini de aynı hastalıktan kaybetmiş. Yapmış olduğumuz tetkiklerde, kalpten çıkan ve beyne, kollara giden aort damarında anevrizma olduğunu tespit ettik. Üstelik bu anevrizma da yırtılıp kendisini, çevre dokuların baskısıyla bir şekilde sınırlamış, yırtık kendi kendine iyileşmişti. Bize 'Ameliyat olmazsam ne olur diye' sorduğunda, kendisine bu anevrizmanın artık diğer taraflara da bası yapmasından dolayı, rüptüre yani, yırtılabileceğini ve bunun da tamamen bir barajın yıkılması gibi önünde hiçbir şeyin duramayacağı şekilde ölümcül bir kanamaya neden olabileceğini anlattım. Ameliyatın da risklerini çok detaylı konuştuk, yüzde 70 ölüm riski vardı. Çünkü anevrizmanın çapı o kadar büyümüştü ki, ses tellerine, yemek borusuna ve akciğer damarlarına da baskı yapıyordu. Ameliyat sırasında beyinde kanama ya da pıhtı, hava embolisi riski ve bunlara bağlı felç kalma ihtimali de yüksekti. Hastamızın yaşı genç olduğu için, altta genetik bir sebep de olabilir. Bu açıdan da hastamızın incelenmesi gerekiyor. Zaten eğer genetik etiyolojiye bağlı anevrizma ise tüm ailenin kontrolden geçirilmesi gerekiyor."

Screenshot_13

"MUCİZE ESERİ YAŞIYORMUŞUM"

Şans eseri ölümden dönen 3 çocuk babası Yurtaslan Seferoğlu, ameliyata girmeden önce ailesi ve çocuklarıyla helalleştiğini söyleyerek, mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını ifade etti. Seferoğlu, "Ağabeyim, yengemle beraber evde otururken aniden fenalaşmış. Öncesinde hiçbir şikâyeti de yoktu. Ambulans çağırmışlar ama, 2 saat içinde yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi ise aort damarının yırtılması olarak belirlendi. Ben de korktum. Acaba bende de var mı yok mu diye tereddüt ettim. Eşimin de ısrarıyla gelip doktora göründüm. Anjiyomu yapan doktor, 'Ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim' dedi. Bu zamana kadar mucizevi bir şekilde yaşamışım. Normal hasta olarak gelmedim hastaneye, sadece kontrol için gelmiştim. Ameliyat olmazsam ne olur diye de sordum hocamıza. O da aort damarım patlarsa kurtulma şansımın sıfır olduğunu söyledi. Çocuklarla, eşimle, yakınlarımla helalleştim. Ameliyat olacağız bundan başka yol yoktu. Ama Sabit Hoca gibi bir hekimle tanıştık. Allah ondan razı olsun. Böyle hocaların da kıymetini bilmemiz lazım, saygı duymamız lazım gerçekten."

Sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarın herhangi bir noktasında meydana gelen genişleme sonucu baloncuk oluşması olarak tanımlanan 'aort anevrizması', sıklıkla 60 yaşın üzerinde yüksek tansiyon hastalarında görülüyor. Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen aort anevrizmasında, ani olarak meydana gelebilen yırtılmalar, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Bugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz! Asıl şifası kabuğunda saklıBugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz! Asıl şifası kabuğunda saklı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!
AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyorAK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Jetle künefe söyleyen' iş adamı iflas etti! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamı iflas etti! 'Tacir değilim...'

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Canlı yayında duyurdu! Rusya'nın ardından bir ülkeden daha seferberlik açıklaması

Canlı yayında duyurdu! Rusya'nın ardından bir ülkeden daha seferberlik açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.