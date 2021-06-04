Ağabeyini darbeden kişiyi öldürmüştü! "Bir anlık öfkeye kapıldım"

Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan Şehmus Devrin (30) ile Y.Y., trafikte yol verme kavgası sebebiyle tartıştı. Tartışmanın devamında Devrin, aracıyla Y.Y.'nin kullandığı aracın önünü kesti.

İkili arasında yumruklu kavga çıkarken, bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören A.Y. (27) de kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesinin ardından A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e ardı ardına ateş açtı. Boynuna ve bacağına mermiler isabet eden Devrin, kanlar içerisinde yere yığılırken, A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerinden otomobille kaçtı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olduğu anlaşılan Şehmus Devrin, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. Devrin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Devrin'in hastaneye akın eden yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.