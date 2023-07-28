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Ağabeyini katlettiği anlar kamerada! Kaçmaya çalışırken bir kez daha... 'Tedavi' detayı kahretti

28.07.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ö.F.T.'nin (27) ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i (41) tabancayla vurup, öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İbrahim Halil Tanrıöver'in kardeşini tedavi olması için ikna etmek üzere şehir dışından geldiği öğrenildi. Ö.F.T.'nin, tartışma sonrası ağabeyine ateş ettiği, yaralanan ağabeyine kaçmaya çalıştığı sırada bir kez daha ateş açtığı kaydedildi.

Ağabeyini katlettiği anlar kamerada! Kaçmaya çalışırken bir kez daha... 'Tedavi' detayı kahretti

Korkunç olay, çarşamba gecesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olan Ö.F.T. ile kendisini şehir dışından gelip tedavi olması için ikna etmek isteyen ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ö.F.T., yanındaki tabanca ile ağabeyine iki el ateş etti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİR KEZ DAHA ATEŞ AÇTI

Yaralanan İbrahim Halil Tanrıöver, dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Ö.F.T., bu kez binanın merdivenlerinde ağabeyine ateş açtı. Başından vurulan 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, hayatını kaybetti.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ö.F.T., ifadesinde, "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu. Son gece yine tartıştık ve bana hakaretlerini sürdürdü. Kendisini uyarmama rağmen devam edince tabancayla ateş ettim. Ağabeyim yaralı halde evden çıktı. Ben de kendimi kaybettiğim için peşinden gittim ve onu öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.F.T., tutuklandı. Öte yandan İbrahil Halil Tanrıöver'in yaralı halde kaçmaya çalıştığı, Ö.F.T.'nin elinde tabancayla ağabeyinin peşinden gittiği anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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cinayet Gaziantep

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