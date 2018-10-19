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Ağabeyini öldürdü, 'Uyuşturucu için para istedi' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan Mehmet Ayhan (29) polis tarafından yakalandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan Mehmet Ayhan (29) polis tarafından yakalandı. Mehmet Ayhan, ağabeyinin uyuşturucu almak için para istediğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını iddia etti.

Olay dün gece geç saatlerde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Vedat Ayhan ile kardeşi Mehmet Ayhan'ın yaşadıkları evde tartışma tartışmayla başladı. İddialara göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Mehmet Ayhan, ağabeyi Vedat ile boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında Mehmet Ayhan, tüfeği ateşleyerek ağabeyini vurdu. Vedat Ayhan kanlar içersinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan ise evden kaçtı. Komşuların İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Vedat Ayhan’ın öldüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı cinayet büro ekipleri olaydan sonra kaçan Mehmet Ayhan’ı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen cinayet şüphelisi Ayhan, ağabeyinin sürekli uyuşturucu almak için parası istediğini; çıkan kavganın da ağabeyinin yine uyuşturucu almak için para istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Mehmet Ayhan, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Vedat Ayhan'ın cenazesi ise otopsisinin ardından toprağa verildi.

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