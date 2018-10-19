HABER

Ağabeyini öldürdü, 'Uyuşturucu için para istedi' dedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Şanlıurfa'da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan ve polislerce gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Ayhan (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

TUTUKLANDI
Şanlıurfa'da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan ve polislerce gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Ayhan (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

PARTNERArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğizArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğiz
Baba ve 2 oğlu 'change' operasyonunda gözaltına alındıBaba ve 2 oğlu 'change' operasyonunda gözaltına alındı
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.