Ağabeyini öldürdü, 'Uyuşturucu için para istedi' dedi (2)

TUTUKLANDI
Şanlıurfa'da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan ve polislerce gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Ayhan (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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