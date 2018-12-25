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Ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli: Yere düşünce elindeki bıçak saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

BURSA'da Mümün S. (41), eşiyle tartışınca sakinleştirmek için evine çağırdığı ağabeyi Münir S.'yi (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli: Yere düşünce elindeki bıçak saplandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Mümün S. (41), eşiyle tartışınca sakinleştirmek için evine çağırdığı ağabeyi Münir S.'yi (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Mümin S. ifadesinde, "Ağabeyimin elinde bıçak vardı. Yere düşünce bıçak saplandı. Kaza ile oldu, pişmanım" dedi.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen Münir S., eşiyle tartıştı. Bunun üzerine alt katta oturan kardeşi Mümün S., ağabeyini sakinleştirmek için eve çağırdı. Gelen Münir S. ile kardeşi Mümün arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbede sırasında Münir S., bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münir S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Mümün S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Mümün S., ilk ifadesinde, "Yengemle tartışmaya başlamışlar. Yengem benden yardım istedi. Ben de ağabeyimi alt kattaki daireme çağırdım. Uzun süre sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada mutfakta aramızda arbede oldu. Ağabeyimin elinde bıçak vardı. Yere düşünce bıçak saplandı. Kaza ile oldu, pişmanım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mümün S., bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli: Yere düşünce elindeki bıçak saplandı

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