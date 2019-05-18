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Ağabeyini öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 02:43 | Son Güncelleme

Mamak'ta aralarında husumet olan Iraklıların bıçaklı kavgasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı - Cinayet zanlısı, bıçaklayarak öldürdüğü kişinin 2013'te ağabeyini öldürdüğünü iddia etti

Ankara'da aralarında husumet olan Irak uyruklu kişilerin karıştığı bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 297. Sokak'ta bulunan parkta bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Irak uyruklu Amjad Ahmad'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayda yaralanan Irak uyruklu İbrahim Almualla ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen ve soy isimleri henüz belirlenemeyen Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin isimli Irak uyruklu şüphelilerin olayın ardından kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelilerden Muhayettin'i Demirlibahçe Mahallesinde işlettiği kasap dükkanının önünde gözaltına aldı.

Zanlı Muhayettin ifadesinde, Amjad Ahmad'ın 2013'te Irak'ta ağabeyini öldürmesinden dolayı aralarında kan davası oluştuğunu, akşam saatlerinde yeğeniyle parkta gezdiği sırada Ahmad'ı görünce şuurunu kaybederek bıçakladığını anlattı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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