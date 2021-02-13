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Ağabeyini öldüren şahsın cezaevinden çıkmasını bekledi, av tüfeğiyle öldürdü

13.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 8 yıl önce ağabeyini öldüren şahsın cezaevinden çıkmasını bekleyen şahıs, yaylada karşılaştığı şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Olay, Kelkit ilçesinin Salördek köyünde meydana geldi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 8 yıl önce ağabeyini öldüren şahsın cezaevinden çıkmasını bekleyen şahıs, yaylada karşılaştığı şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, Kelkit ilçesinin Salördek köyünde meydana geldi. 2012 yılında Yusuf P.’yi, av tüfeğiyle öldüren Ali Kemal Polat (71), 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay tahliye edildi. Ağabeyinin katilini takibe alan Emre P.(24), Salördek köyünün yaylasında gezintiye çıkan Ali Kemal Polat ile karşılaştı. Karşılaşma ile tartışmaya başlayan Emre P.ve Ali Kemal Polat’ın bu tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Emre P. kavgada Ali Kemal Polat’a av tüfeğiyle birkaç el ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet etmesiyle Ali Kemal Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, Emre P. ise Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu.

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