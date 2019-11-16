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Ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis - ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, namus meselesi nedeniyle ağabeyi Zeydin Yusov'u (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Yusov (40), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, namus meselesi nedeniyle ağabeyi Zeydin Yusov'u (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Yusov (40), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde, 25 Aralık 2018 gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yılmaz Yusov, ağabeyi Zeydin Yusov'u bir kahvede oyun oynadığını sırada dışarı çağırdı. Ardından da yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayla ateş açtı. Omzuna tek kurşun isabet eden ağabey Zeydin Yusov kanlar içinde yere yığılırken, kardeş olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeydin Yusov, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz Yusov'u olay yeri yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Ağabeyini namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyleyen Yılmaz Yusov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılmaz Yusov'un tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada Yusov ile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz Yusov, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkem, 'öldürme' suçu sabit olduğunu bildirerek, Yılmaz Yusov'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz Yusov tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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