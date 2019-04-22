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Ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:22 | Son Güncelleme

İzmir'de Yargıtayın bozma ilamının ardından ikinci kez yargılanan sanık, ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık, ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, ağabeyi Turan Kalkan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Olay

Çamkule Mahallesi'nde 27 Mayıs 2015'te Yusuf Kalkan, tartıştığı ağabeyi Turan Kalkan'ı bıçaklamış, ağır yaralanan Kalkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanarak yargılanmasına başlanan Yusuf Kalkan, yerel mahkemece "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin farklı raporlar dikkate alınmadığı gerekçesiyle karar Yargıtayca bozulmuştu.

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