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Ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 08:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, R.T.

Ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.
2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, R.T. (42), tartıştığı ağabeyi K.T.’yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı kardeş tutuklandı. Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “üst soydan akrabayı öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık, daha önceki ifadesini tekrarlayarak, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Ben kendimi kaybetmişim. Ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” dedi.

"Serbest kalmak istiyorum"
Sanık R.T.’nin İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan alınan raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından R.T., bedenî rahatsızlığının olduğunu ve serbest kalmak istediğini söyledi. Sanık avukatının süre istemesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı karara bağlamak üzere ileri bir tarihe erteledi.

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