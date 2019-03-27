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Ağabeyini öldüren sanık için savcı yine ömür boyu hapis istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ağabeyi Turan Kalkan'ı (41) öldürmekten yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkarılan Yusuf Kalkan (37) hakkında yine aynı ceza istendi.

Ağabeyini öldüren sanık için savcı yine ömür boyu hapis istedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, ağabeyi Turan Kalkan'ı (41) öldürmekten yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkarılan Yusuf Kalkan (37) hakkında yine aynı ceza istendi.
Olay, 2015 yılında, Çamkule Mahallesi 4717 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Turan Kalkan ile kardeşi Yusuf Kalkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Kalkan, cebinden çıkardığı bıçağı ağabeyine sapladı. Turan Kalkan, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, kardeşi ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan Kalkan, hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Yusuf Kalkan'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf Kalkan hakkında, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
YARGITAY'DAN BOZMA KARARI
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yusuf Kalkan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı ise kararı temyiz etti. Yargıtay, sanık hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce verilen cezai ehliyetinin bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından verilen cezai ehliyetinin bulunduğu yönündeki iki farklı rapora rağmen hüküm verilmesi dolayısıyla kararı bozdu.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan davaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile sanık avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, davaya katılanlara bozma kararını okurken, duruşma savcısı da esasa yönelik verdiği mütalaasında tutukluluk halinin devamını istediği sanığın, ağabeyini öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütaalaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melli de sanığa daha önce verilen cezanın aynı şekilde uygulanmasını ve indirim yapılmamasını istedi.
ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK
Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu'ndan gönderilecek raporun beklenmesine, sanık avukatına mütaalaya karşı ek süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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