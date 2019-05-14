Ağabeyini öldüren zanlı hakim karşısında

Bursa’da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı kardeş ifadesinde öldürme kastı olmadığını, ağabeyini kazara bıçakladığını ileri sürdü.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Münir Salır (48), sabah saatlerinde kardeşi Mümün Salır’ın (41) evine giderek tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Mümün Salır, abisi Münir Salır’ı, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı. Münir Salır kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Salır’ı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Münir Salır, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeşi ise cinayet polisi tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında kardeşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılan sanık Salar’ın yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık, öldürdüğü abisinin eşi, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada olay günü yaşananları anlatan Salır amacının öldürmek olmadığını ileri sürdü. Katil zanlısı gözyaşları içerisinde yaptığı savunmasında, "Olay sabahı oturduğumuz aile apartmanında üst kattan ağabeyimin bağırma seslerini duydum. Yanına gittiğimde mutfakta idi. Sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada elimde bıçak vardı. Ağabeyimin bir bacağı protez idi. Bir metre mesafe olan aramızda, üzerime gelirken fayansın üzerindeki halıda ayağı kayınca kolumu tutmaya çalıştığı sırada ikimiz birden yere düştük. Bıçak sol omzuna geldiğini fark etmedim. Kendimi dışarıya attığımda elimde bulunan bıçakta kan izi gördüm. Oğlum aklıma gelince içeriye girdim. Bu sırada ağabeyim merdivende yerde idi. Bana ‘Mümün’ diye seslendi, ‘efendim abi’ dedim. 112 Acil ambulansa haber verdim. Hastaneye götürdüler. Sonra öldüğünü öğrendim. Kazaen oldu, pişmanım" dedi.



