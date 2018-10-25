Ağabeyini öldüren zanlı Hiç bilerek yapılır mı

KASTAMONU?da ağabeyini av tüfeği ile vurarak öldüren Hasan Şahanoğlu (21) adliyeye çıkarken gazetecilerin ?ağabeyini neden öldürdünö sorusuna ?Hiç bilerek yapılır mıö diye yanıt verdi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde, Kastamonu merkeze bağlı Akçataş köyünde oturan Murat Şahanoğlu (25), evinde yakınları tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahanoğlu?nun öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şahanoğlu?nun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ?İNTİHAR? DEDİLER, CİNAYET ÇIKTI Murat Şahanoğlu?nun kafasından vurulmuş halde bulan evdeki yakınları jandarmaya verdikleri ifadelerinde olayın intihar olduğunu iddia ettiler. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Ardından Murat Şahanoğlu?nun ölümüyle ilgili sürekli aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen kardeşi Hasan Şahanoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda konuşan Hasan Şahanoğlu, gece ağabeyi ile tartıştıktan sonra uyuduklarını ancak sabah kalktıklarında tartışmanın devam ettiğini anlattı. Hasan Şahanoğlu, ifadesinde, ağabeyinin av tüfeğini alarak kendisini vurmaya çalıştığı sırada onu yere yıkarak elinden aldığı tüfek ile boğuşma sırasında tüfeğin ateş aldığını öne sürdü. Hasan Şahanoğlu jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adliyeye getirilirken ağabeyini neden öldürdüğüyle ilgili sorulan soruya, ?Hiç bilerek yapılır mıö diye yanıt verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Cinayet zanlısı Adliyeye çıkarken -Cinayet zanlısı konuşurken -Kastamonu Adliyesi Görüntü kst_cinayetzanlısı Haber-Kamera Gürkan YILMAZKASTAMONU (DHA)- Süre0040 Boyut 21,8 MB

