Ağabeyini öldüreni bıçakladı

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla hüküm giyip, 2 yıl önce de tahliye olan Serkan C.'yi (36) kulağından bıçaklayan Nejdet Ü.(38), tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki valilik binasının önünde meydana geldi. Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi takip etti. Nejdet Ü., valilik önünde yanında taşıdığı bıçakla Serkan C.'ye saldırdı. Serkan C.'yi kulağından bıçaklayan Nejdet Ü., valilikte görevli polis tarafından yakalandı. Kanlar içinde yere yığılan Serkan C., çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nejdet Ü. adliyeye sevk edildi. Nejdet Ü. polise verdiği ifadesinde, "Sahilde dolaşıyordum. Serkan C., ağabeyimi öldürmüştü. Görünce dayanamadım, kendimi kaybettim ve bıçakla saldırdım" dedi. Nejdet Ü., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.
2 YIL ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Mehmet Ü.'nün ağabeyi Nejdet Ü., 28 Ocak 2008 tarihinde evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan yakın arkadaşı Serkan C., yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serkan C.'nin 2 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu ve bir süre önce ikamet ettiği İstanbul'dan yakınlarını ziyaret etmek için kente geldiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum