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Ağabeyini öldürmekten tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA- İZMİR'in Kınık ilçesinde dün hayvanlara yem verdikten sonra ahırdan çıkarken pompalı tüfekle vurulan Mehmet Emin Çıldır'ın (55), ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kardeşi S.Ç., tutuklandı.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA- İZMİR'in Kınık ilçesinde dün hayvanlara yem verdikten sonra ahırdan çıkarken pompalı tüfekle vurulan Mehmet Emin Çıldır'ın (55), ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kardeşi S.Ç., tutuklandı. Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen S.Ç. ile ağabeyi arasında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında kırsal Kalemköy mahallesinde meydana geldi. Annesi Fatma (81) ve engelli ağabeyi Osman Çıldır (58) ile beraber yaşayan Mehmet Emin Çıldır, dün saat 10.00 sıralarında evden çıktı. Çıldır, hayvanlarıyla ilgilenmek için, oturduğu mahallenin 200 metre uzağında bulunan ahıra gitti. Büyükbaş hayvanlara yem verip ahırdan çıkan Çıldır'a, pompalı tüfekle ateş açıldı. Göğsünden ve başından ağır yaralanan Çıldır, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çıldır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıldır'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Çıldır'ın kardeşi olan iki çocuk babası S.Ç.'yi, Kınık ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı. İkilinin arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu ve daha önce bu yüzden kavga ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.Ç., olay saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu belirterek, ağabeyini kendisinin öldürmediğini söyledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Mehmet Emin Çıldır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Kalemköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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