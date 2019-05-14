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Ağabeyini öldürmekten yargılanan sanık: Kazayla oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

BURSA'da tartıştığı ağabeyi Münir Salır'ı (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Mümün Salır (41), hakim karşısına çıktı.

Ağabeyini öldürmekten yargılanan sanık: Kazayla oldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da tartıştığı ağabeyi Münir Salır'ı (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Mümün Salır (41), hakim karşısına çıktı. Savunmasında gözyaşlarını tutamayan Mümün Salır, "Mutfakta bulunduğumuz sırada fayans üzerinde bulunan halı ağabeyimin ayağının altından kaydı ve benim üzerime doğru kapaklanınca ikimiz birlikte düştük. Elimdeki bıçak omzuna girdi. Kazayla oldu'' dedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Münir Salır, sabah saatlerinde kardeşi Mümün Salır'ın evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Mümün Salır, abisi Münir Salır'ı, sol omzundan bıçakladı. Münir Salır kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Salır'ı Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Münir Salır, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mümün Salır, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan iki çocuk babası Mümün Salır'ın yargılanmasına başlandı.
Duruşmaya sanık avukatı Mustafa Karadeniz ile ölen Münir Salır'ın eşi Bahriye Salır katıldı. Ağabeyi Münir Salır'ın alkol ve uyuşturucu kullandığını savunan Mümün Salır, "Olay sabahı oturduğumuz aile apartmanında üst kattan ağabeyimin bağırma seslerini duydum. Yanına gittiğimde mutfakta idi. Sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada elimde bıçak vardı. Ağabeyimin bir bacağı protez idi. Aramızda bir metre mesafe vardı. Fayans üzerinde bulunan halı ağabeyimin ayağının altından kaydı ve benim üzerime doğru kapaklanınca ikimiz birlikte düştük. Bıçağın sol omzuna geldiğini fark etmedim. Kendimi dışarıya attığımda elimde bulunan bıçakta kan izi gördüm. Oğlum aklıma gelince içeriye girdim. Bu sırada ağabeyim merdivende yerde idi. Bana 'Mümün' diye seslendi, 'Efendim abi' dedim. sağlık ekiplerine haber verdim. Hastaneye götürdüler. Sonra öldüğünü öğrendim. Kazayla oldu. Pişmanım" diyerek göz yaşlarını tutamadı.
'EŞİM ALKOL ALMAYINCA ÇOK İYİ BİR İNSAN'
Eşinin alkol alacağı zaman aile apartmanın üst katındaki annesinin evinde, kendisinin ise alt katta çocukları ile birlikte kaldığını belirten Bahriye Salır, "Pazar akşamı eşim annesinin evine çıktı. Sabah olunca eşimin bağırma sesini duydum. Kardeşi üst kata çıktı. Ben de normal kavga ederler, sonra her zamanki gibi barışırlar diye düşündüm. Çocuğumu okula götürdüm. Aralarındaki arbedeyi görmedim. Eşim alkol almadığı zamanlar çok iyi bir insandı. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi. Tanıkların dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Ağabeyini öldürmekten yargılanan sanık: Kazayla olduAğabeyini öldürmekten yargılanan sanık: Kazayla oldu

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