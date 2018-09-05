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Ağabeyini öldürüp yaralanan kardeş de öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da dün silahla çatıştığı ağabeyi Mustafa Çakallı'yı öldüren, kendisi de ağır yaralanan Ömer Çakallı bugün hastanede yaşamını yitirdi.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da dün silahla çatıştığı ağabeyi Mustafa Çakallı'yı öldüren, kendisi de ağır yaralanan Ömer Çakallı bugün hastanede yaşamını yitirdi. Dün öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'ndeki işyeri önünde meydana gelen silahlı kavgada, aralarında önceden husumet bulunan Ömer Çakallı ile ağabeyi Mustafa Çakallı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma karşılıklı silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabancayla ateş açan kardeşlerden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Çakallı, dün hayatını kaybederken, kardeşi Ömer Çakallı ise ağır yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer Çakallı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Çakallı kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilerek toprağa verildi.

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