HABER

Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A.’yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A.’yı da ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.A.

Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A.’yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A.’yı da ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), yapılan 7 aylık araştırma ve takip sonrasında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenimahalle Mahallesi’ndeki saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Y.A., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öğlenden sonra Keskin Adliyesinde mahkemeye çıkartılan Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Otomobil sitenin bahçesine uçtu: 2 yaralıOtomobil sitenin bahçesine uçtu: 2 yaralı
700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildi700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.