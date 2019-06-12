İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde ağabeyi Harun G'yi (39) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Turan G'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesine sevk edilen Turan G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada zanlının şizofren tedavisi gördüğü ve evinde bu hastalık için kullandığı ilaçların bulunduğu öğrenildi.

Atatürk Mahallesi 202/53 Sokak'ta Harun G. (39) ile kardeşi Turan G. (37) arasında tartışma çıkmış, balkondan tartışmayı sürdüren Turan G, evden aldığı pompalı tüfekle alt kattaki ağabeyine ateş etmişti. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Harun G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

