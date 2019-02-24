HABER

Ağabeyini silahla yaralayan genç kadın serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Ağabeyini silahla yaralayan genç kadın serbest bırakıldı

Samsun’da evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki T.K. adlı kadın, kendi evinde tartıştığı ağabeyi M.E.K.’ye ruhsatsız tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri M.E.K.’nin sağ dizüstünden girip diz altından çıkarken, biri de sol bacağını sıyırdı. Yaralanan M.E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K., mahkemece serbest bırakıldı.

PARTNERYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demezYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demez
Yangında mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ve küçük kızın korku dolu anlarıYangında mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ve küçük kızın korku dolu anları
AVM içinde ruhsatsız tabanca ile yakalandıAVM içinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.