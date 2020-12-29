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Ağabeyini silahla yaralayan genç tutuklandı

29.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Ağabeyini silahla yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da ağabeyini silahlı yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Samsun’da ağabeyini silahlı yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma olduğu öğrenilen S.Y.(28), iş yerine gittiği ağabeyi A.Y.’ye (33) tabancayla ateş açtı. Sağ baldır ve sağ diz altı ile sol baldırından olmak üzere 3 yerinden yaralanan A.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan S.Y., akşam saatlerinde polisi arayarak teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen S.Y. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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