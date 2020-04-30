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Ağabeyinin, annesini ve kendisini darbettiği söyleyen genç kız: Bizi öldürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can'ı öldüresiye döven Şükrü Can, gözaltına alındıktan sonra uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi Kamer Can, sosyal medya hesabından karara tepki göstererek, "Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun" dedi.

Önceki gün meydana gelen olayda Şükrü Can, aynı evde yaşadığı annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şükrü Can, annesi ve kız kardeşine saldırıp, darbetti. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, Sincan Devlet Hastanesine başvurdu. Meryem Can'ın kafası, Kamer Can'ın ise burnunda kırık saptandı. Darp raporu alan anne ve kızı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Meryem Can, polise verdiği ifadesinde, oğlu Şükrü Can'ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarıda kaldığı sürece hayati tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın" dedi. Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirtti.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kaçan Şükrü Can, anne ve kızının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Olay gecesi eve alkollü geldiği belirlenen Şükrü Can, polisteki ifadesinin ardından savcılık tarafından hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Üniversite öğrencisi Kamer Can, Twitter hesabından annesi ve kendisin kanlar içindeki fotoğraflarını paylaşarak, yardım istedi. Kamer Can, "Ağabeyim Şükrü Can tarafından annem ve ben şiddet gördük. Daha önce de birçok kez fiziki şiddete maruz kaldık. Hastaneden rapor alıp karakola gittik. Ağabeyimin daha önce de sabıkasının olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı alındı. Can güvenliğimiz yok ve bizi ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun" çağrısında bulundu. Sosyal medyada genç kızın çağrısına çok sayıda destek mesajı geldi.

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Twitter'dan yapılan açıklamada ise annesi ve kız kardeşini darbeden Şükrü Can'ın aynı akşam yakalandığı belirtilerek, "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde Ankara Batı Adliyesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(DHA)

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