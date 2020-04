Ağabeyinin, annesini ve kendisini darbettiği söyleyen genç kız: Bizi öldürecek

Önceki gün meydana gelen olayda Şükrü Can, aynı evde yaşadığı annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şükrü Can, annesi ve kız kardeşine saldırıp, darbetti. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, Sincan Devlet Hastanesine başvurdu. Meryem Can'ın kafası, Kamer Can'ın ise burnunda kırık saptandı. Darp raporu alan anne ve kızı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Meryem Can, polise verdiği ifadesinde, oğlu Şükrü Can'ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarıda kaldığı sürece hayati tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın" dedi. Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirtti.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kaçan Şükrü Can, anne ve kızının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Olay gecesi eve alkollü geldiği belirlenen Şükrü Can, polisteki ifadesinin ardından savcılık tarafından hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.