Ağabeyinin böbreğiyle sağlığına kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de 5 aydır diyalize giren Tevfik Ulukan, ağabeyi Engin Ulukan'ın böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.
Konak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki elektrikçi Ulukan, 5 ay önce mide ağrısı ve bulantı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ulukan'a burada böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Aynı hastanenin diyaliz ünitesinde tedavi görmeye başlayan Ulukan, nakil için kadavradan uygun böbrek sağlanmasını beklemeye başladı.
Kardeşinin zor günlerinde onu yalnız bırakmayan 43 yaşındaki ağabeyi Engin Ulukan, ona böbreğini vermek için başvurdu.
Yapılan tetkiklerde kardeşine böbreğini vermesinde bir sakınca bulunmayan Engin Ulukan'dan alınan böbrek, 4 saat süren ameliyatla Tevfik Ulukan'a nakledildi.
- "Kardeşimin sağlığına kavuşması için böbreğimi verdim"
Engin Ulukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşine çok düşkün olduğunu, böbrek yetmezliği teşhisinin ardından büyük üzüntü yaşadığını belirtti.
Hiç düşünmeden böbreğini kardeşine verdiğini belirten Ulukan, "Kardeşimin diyaliz tedavisinde yaşadıklarını gördüğümde çok üzüyordum. Onun bu hastalıktan kurtulup, sağlığına kavuşması için böyle bir fedakarlıkta bulundum. O sağlığına kavuştu ben de iyiyim. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim." dedi.
Ulukan, diyaliz ünitesinde umutlu böbrek nakli bekleyen hastaları gördüğünü, organ nakli konusunda toplumun daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
- "Ağabeyim sayesinde hayattayım"
Tevfik Ulukan da abisinden nakledilen böbrek ile yeni bir hayata "merhaba" dediğini, çok mutlu olduğunu söyledi.
Ağabeyiyle bağlarının daha da güçlendiğini, onun sayesinde hayatına devam edebileceğini ifade eden Ulukan, "Tedavi sürecimin tamamlanmasının ardından yakın çevremden başlamak üzere topluma organ bağışının önemini anlatmak istiyorum. İnşallah en yakın sürede diğer diğer hastalar da organ nakli olur." şeklinde konuştu.
- "Kadavradan organ bağışı artmalı"
Hastanenin organ nakil sorumlusu Opr. Dr. Ahmet Er de ağabeyin örnek bir davranışla kardeşine böbreğini verdiğini, yaptıkları başarılı ameliyatla Tevfik Ulukan'ın sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Organ nakli konusunda vatandaşların eksik veya yanlış bilgilere sahip olduğunu vurgulayan Er, "Organ nakli bekleyen hasta sayısı her yıl artmaya devam ederken buna karşılık bağış rakamları aynı oranda artmıyor. Türkiye'de kadavrada bağış oranı canlıya göre az, bu rakamın da mutlaka arttırılması gerekiyor." dedi.
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal ise ekim ayında hastanelerinde iki böbrek nakli gerçekleştirdiklerini, hastalarının sağlıklarına kavuştuklarını görmenin kendilerini de çok mutlu ettiğini kaydetti.
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