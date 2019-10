Ağabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı, şikayetçi olmadı

Hasan DÖNMEZ- Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA) - KONYA'da, lise 2'nci sınıftayken kaldığı yurttan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve hamile olduğu belirlenen H.E.'nin (16), 2 yıl boyunca ağabeyi R.E.'nin (31) cinsel istismarına uğradığı ve bebeğin R.E.'den olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan ve 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 56 yıla kadar hapsi istenen R.E.'nin yargılanmasına başlandı. R.E., savunmasında, kız kardeşiyle ilişkiye girdiğini, alkollü olduğunu ve bir şey hatırlamadığını öne sürdü. H.E. ile anne ve babası ise R.E.'den şikayetçi olmadı.

Kentte, geçen yıl lise 2'nci sınıf öğrencisi olan H.E., mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., ameliyata alındı. Bebeğin, karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenirken, operasyonla alındı. Hastanedeki olay, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. İfadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. H.E., bu sene yarı yıl tatilinde hamile kaldığını anladığını kaydetti.