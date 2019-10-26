HABER

Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 18:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin yumruk darbeleri sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - 21 yaşındaki ağabey, gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi 2088. Sokak'ta yaşadıkları evin mutfağında O.A. (21) ve kız kardeşi S.N.A. (12) arasında "ekmeğe çikolata sürmek" konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, gözlüğünü yere fırlatmasına kızdığı kız kardeşine 2-3 kez yumruk attı.

Ağlayarak odasına giden S.N.A, bir süre sonra annesi tarafından yatağından baygın halde bulundu.

Ailenin haber vermesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağabey O.A, hastanede gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, O.A'nın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

PARTNERAyıların cinsel organını kesip...Ayıların cinsel organını kesip...
YPG/PKK’lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşiYPG/PKK’lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi
Ankara Barosu Başkanı, silah düzenlemesini değerlendirdiAnkara Barosu Başkanı, silah düzenlemesini değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Yumruk

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.