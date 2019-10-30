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Ağabeyinin eşine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, ağabeyinin eşi Leyla Köse’yi (50) balta ile saldırarak ağır yaralayan kayınbirader Savaş Köse (40), 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Tutuklu kayınbiraderin suçlamaları kabul etmediği duruşmaya katılan Leyla Köse, "Cezasının verileceğini ümit ediyorum" dedi.

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, ağabeyinin eşi Leyla Köse’yi (50) balta ile saldırarak ağır yaralayan kayınbirader Savaş Köse (40), 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Tutuklu kayınbiraderin suçlamaları kabul etmediği duruşmaya katılan Leyla Köse, "Cezasının verileceğini ümit ediyorum" dedi.
Çaycuma'ya bağlı Gökçetabaklar köyünde 21 Ağustos günü yaşanan olayda emekli maden işçisi Turgut Köse (54) ile evli olan Leyla Köse'nin evine gittiği sırada yolunu, kayınbiraderi Savaş Köse aracıyla kesti. Kayıbirader, 3 çocuk annesine baltayla saldırdı.
Vücuduna aldığı darbeler ile ağır yaralanan Leya Köse, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Savaş Köse ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çaycuma Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Savaş Köse, tutuklandı.
Soruşturma sonunda Savaş Köse hakkında ‘silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savaş Köse ile ağabeyi Turgut Köse hakkında ayrıca, olayın ardından ettikleri kavga nedeniyle birbirilerine karşı ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Tutuklu sanık Savaş Köse, bugün Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Köse’nin yanı sıra tedavisinin ardından kızının yanına yerleşen Leyla Köse ile taraf avukatları katıldı. Savaş Köse, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, kayınbiraderin tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.
LEYLA KÖSE: 'ADALETE GÜVENİYORUM'
Adliye çıkışı açıklama yapan Leyla Köse, "Adalete güvendiğimizi söylemiştim. Hakimin verdiği karar saygı duyuyorum. İnşallah cezasının verileceğini ümit ediyorum" dedi.

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