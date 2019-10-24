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Ağabeyinin husumetlisini öldürdüğünü itiraf etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 00:11 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, eşi ile birlikte kaçtığını ileri sürdüğü İdris C.'nin oturduğu evine giden ve burada silahlı kavgada öldürülen Ali Keskin'in cinayet zanlısı Hüseyin C.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, eşi ile birlikte kaçtığını ileri sürdüğü İdris C.'nin oturduğu evine giden ve burada silahlı kavgada öldürülen Ali Keskin'in cinayet zanlısı Hüseyin C. tutuklandı. Anne ve babasının da yaralandığı olayda tutuklanan Hüseyin C.'nin, Ali Keskin'in suçladığı İdris C.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Kütahya'da oturan Ali Keskin'in eşi E. Keskin, iddiaya göre bir süre önce çocuklarından küçük kızını da yanına alarak evden kaçtı. Eşinin bulunması için televizyon programlarına da çıkan Ali Keskin, geri dönmesi için çağrı yaptı. Kendisi de araştırma yapan Keskin, henüz boşanmadığı belirtilen eşinin, İdris C. ile kaçtığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ali Keskin, iki arkadaşı ile birlikte, 21 Ekim gecesi Kütahya'dan otomobille İdris C.'nin oturduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyüne geldi.

TARAFLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Arkadaşlarıyla birlikte, İdris C.’nin evininin önüne gelen Ali Keskin, iddiaya göre burada bağırıp, hakaretlerde bulunarak dışarı çıkmasını istedi. Avluya çıkan İdris C.’nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., oğullarının evde olmadığı söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin’in av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Şeref C. ile Havva C. yaralandı. Olayın ardından evden uzaklaşmaya çalışan Ali Keskin ise yaralanan çiftin diğer çocukları Hüseyin C. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Keskin, olay yerinde yaşamını yitirirken, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki arkadaşı ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, saçmaların isabet etmesiyle belinden yaralanan Şeref C. ile elinden yaralanan Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdris C., Hüseyin C. ve tedavileri tamamlanıp taburcu edilen Şeref ve Havva C. çifti ile Ali Keskin'in eşi E. Keskin'i gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden İdris C.'nin önce cinayeti işlediğini söylemesine rağmen, çelişkili ifadeleri üzerine yapılan sorgulamada Hüseyin C., Keskin'i av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin C. tutuklanırken, İdris C., Şeref C., Havva C. ve E. Keskin ise serbest bırakıldı.

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